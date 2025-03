Ayant constaté que la société justifiait d'une baisse significative de ses parts de marché en France métropolitaine, qu'elle démontrait que cette dégradation de son positionnement sur le marché français, sur la même période, n'avait pas pu être compensée au niveau du groupe par ses autres filiales européennes, et retenu que les causes à l'origine de cette perte de compétitivité étaient notamment l'intensification de la concurrence sur le secteur d'activité et un manque d'adaptation aux évolutions du marché notamment en termes de stratégie commerciale, la cour d'appel a pu en déduire, sans pouvoir se substituer à l'employeur quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation, l'existence d'une menace sérieuse pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'entreprise de nature à justifier sa réorganisation pour prévenir des difficultés économiques à venir (Cass. soc. 12-3-2025 n os 23-22.756 FS-B, 23-22.755 FS-D et 23-22.757 FS-D).

Le salarié convoqué à un entretien préalable au licenciement doit disposer d'un délai de 5 jours pleins pour préparer sa défense, de sorte que le jour de présentation de la lettre ne compte pas dans le délai, non plus que le dimanche et les jours fériés, qui ne sont pas des jours ouvrables. Le délai de 5 jours ayant commencé à courir le samedi 23 décembre, le jour suivant la présentation de la lettre recommandée, et les dimanche 24 et lundi 25 décembre, jours non ouvrables, n'étant pas comptés dans ce délai, il en résulte qu'à la date de l'entretien préalable, le vendredi 29 décembre, le salarié n'avait pas bénéficié d'un délai de préparation suffisant (Cass. soc. 12-3-2025 n° 23-12.766 F-D).