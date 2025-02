L'obtention et la production en justice par l'employeur d'une preuve tirée de l'exploitation de données personnelles issues du logiciel de gestion du centre d'appels pour contrôler et surveiller l'activité des salariées, sans qu'elles en eussent été informées préalablement, constitue une atteinte à leur vie privée. Toutefois, ayant constaté que, pour établir les griefs imputés aux salariées, consistant à réduire la cadence de travail et faire de l'obstruction délibérée au bon fonctionnement de l'entreprise en ne prenant pas de nombreux appels alors qu'elles étaient disponibles, l'employeur s'était borné à produire l'exploitation des données issues du logiciel de gestion informatisée du centre d'appels ne portant que sur les communications professionnelles passées ou reçues dans le cadre de leur activité professionnelle et qu'il avait fait procéder à un constat d'huissier afin de déterminer le relevé des appels entrants et sortants, les temps de traitement des appels, les temps d'attente, le nombre d'appels pris ou perdus, et ce pour chaque collaboratrice identifiée par son prénom, la cour d'appel a fait ressortir que cette production d'éléments portant atteinte à la vie privée des salariées était indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l'intérêt légitime de l'employeur au bon fonctionnement de l'entreprise (Cass. soc. 22-1-2025 n° 22-15.793 F-D).