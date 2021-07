Peuvent être exclus du champ d'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la convention 158 de l'OIT les travailleurs effectuant une période d'essai ou n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que la durée de l'essai soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable. Une cour d'appel ne peut pas affirmer qu'une période d'essai de 6 mois est déraisonnable au visa de ladite convention et au regard de la finalité de l'essai, sans rechercher, au vu de la catégorie d’emploi occupée, si la durée totale de la période d'essai prévue au contrat de travail n’était pas raisonnable (Cass. soc. 7-7-2021 n° 19-22.922 FS-B).

Le manquement de l'employeur à son obligation de proposer à la salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité un entretien professionnel n'est pas susceptible, à lui seul, d'entraîner la nullité du licenciement postérieur dès lors que l'article L 1235-3-1 du Code du travail a pour objet de recenser les hypothèses de nullité du licenciement, et non d’ériger de nouveaux cas de nullité, et qu’une telle nullité ne résulte ni de ce texte, ni de l'article L 1225-27 du même Code, ni de leur combinaison (Avis Cass. soc. 7-7-2021 n° 21-70.011 FS-B).

Un salarié ne commet aucune faute en sollicitant, lors de l’audience de prestation de serment, la possibilité de substituer à la formule ''je le jure'' celle d’un engagement solennel. Il en résulte que le licenciement, prononcé pour faute au motif de son refus de prêter serment et de l'impossibilité consécutive d'obtenir son assermentation, s'il n'est pas nul comme n'ayant pas été prononcé par l'employeur en raison des convictions religieuses de l'intéressé, est sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 7-7-2021 n° 20-16.206 FS-B).

En raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié intervenu pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité. Lorsque l'intéressé présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de le sanctionner. Une cour d'appel ne peut pas rejeter les demandes du salarié, qui soutenait avoir préalablement à sa convocation à un entretien préalable avisé sa hiérarchie des faits qu'il jugeait illicites et de son intention de procéder à un signalement aux autorités compétentes, sans rechercher s'il ne présentait pas des éléments de fait permettant de présumer qu'il avait relaté ou témoigné de bonne foi de faits qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales et si l'employeur rapportait alors la preuve que le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé (Cass. soc. 7-7-2021 n° 19-25.754 FS-B).